Проигрывает или нет: как Путин ведет войну на истощение, пока россияне "подрывают" его режим — анализ AP

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, некоторые аналитики прогнозировали, что оккупационным войскам может понадобиться всего три дня, чтобы захватить столицу Украины — Киев.

Сейчас, когда война идет уже третий год, кремлевский диктатор Владимир Путин, похоже, пытается обратить эту первоначальную неудачу в свою пользу — ожидая, пока западная поддержка Украины ослабнет, а Москва будет продолжать постоянное военное давление вдоль линии фронта.

Об этом пишет Associated Press.

"Оптимистически настроенный Кремль"

Более длинный временной график Путина все еще имеет свою негативную сторону: война наносит тяжелые потери России, истощая ее экономические и военные ресурсы и подпитывая социальную напряженность, а смерть заключенного лидера российской оппозиции Алексея Навального служит жутким напоминанием о безжалостных репрессиях Кремля.

Путин неоднократно сигнализировал о желании вести переговоры о прекращении боевых действий, но предупреждал, что Россия будет держаться за свои достижения. В начале этого месяца он использовал интервью с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном, чтобы призвать Соединенные Штаты подтолкнуть своего "сателлита" Украину к мирным переговорам, заявив, что "рано или поздно мы придем к согласию".

Некоторые последние события подпитывают оптимизм Кремля, пишет AP.

Законопроект о помощи Украине застрял в Конгрессе США, а союзники по НАТО пытаются восполнить пробел, образовавшийся после неудачного контрнаступления Украины прошлым летом. Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить своего главнокомандующего Валерия Залужного разочаровало многих в стране и обеспокоило ее западных союзников.

А Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что в случае своего избрания быстро заключит соглашение о прекращении войны, недавно испугал НАТО, заявив, что может позволить России расширить свою агрессию в Европе, если члены Альянса не увеличат свои расходы на оборону.

В то время как Кремль наблюдает за новыми признаками ослабления западной поддержки Украины, российские войска захватили восточную твердыню Авдеевку на выходных после упорных боев, в которых украинские войска сообщали о все более отчаянной нехватке боеприпасов. Этот захват создал основу для потенциального продвижения российских войск в глубь территории, контролируемой Украиной.

«Хотя широкомасштабного наступления пока не происходит, у российских подразделений есть задача проводить меньшие тактические атаки, которые, как минимум, наносят постоянные потери Украине и позволяют российским войскам захватывать и удерживать позиции, — отмечают Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных вооруженных сил.. – Таким образом, россияне поддерживают последовательное давление на ряд пунктов”.

На фоне ожесточенных боев на востоке Россия также пытается нанести ущерб оборонной промышленности Украины посредством постоянной серии ударов. Она использует крылатые и баллистические ракеты большой дальности, а также иранские беспилотники Шахед, чтобы насытить и перегрузить украинскую противовоздушную оборону, испытывающую нарастание дефицита боеприпасов.

Проблемы окупантов

Что касается способности российской промышленности поддерживать текущие операции, Россия значительно мобилизовала свою оборонную промышленность, увеличив количество рабочих смен и расширив производственные линии на существующих предприятиях, а также вернув к работе ранее законсервированные заводы, отмечают Уотлинг и Рейнольдс. – Это привело к значительному увеличению объемов производства”.

Они также отмечают, что российская оборонная промышленность продолжает зависеть от западных комплектующих, утверждая, что ужесточение санкций может нарушить эту зависимость.

Некоторые московские аналитики, однако, признают, что российские военные сталкиваются с многочисленными проблемами.

Генерал в отставке Юрий Балуевский, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, признал, что украинская противовоздушная оборона фактически запретила российским военным самолетам летать в украинском воздушном пространстве и часто рискует их полеты даже над территорией, контролируемой Россией. В недавней статье Балуевский заявил, что артиллерия, поставляемая Западом, превосходит российские системы.

Успешные атаки Украины вглубь РФ: оценка Запада

Западные чиновники и аналитики отмечают, что в то время как линия фронта протяженностью 1500 км остается в основном статической и ни одна из сторон не достигла значительных успехов, украинские войска совершают смелые ракетные и беспилотные атаки глубоко по линии столкновения, увеличивая расходы Кремля и бросая вызов. сделать вид, что жизнь в России в основном не пострадала от войны.

Украина совершила дерзкие атаки на нефтяные терминалы и нефтеперерабатывающие заводы в глубине России, а также на ее военно-морские и военно-воздушные объекты в Черноморском регионе, нанеся болезненный удар по военному потенциалу Москвы.

Это включает в себя потопление двух российских десантных кораблей и ракетного катера, а также удары по авиабазам в Крыму, которые вывели из строя радарные установки и уничтожили военные самолеты. В прошлом месяце украинские войска сбили российский самолет раннего предупреждения и управления над Азовским морем и серьезно повредили летающий командный пункт – один из самых ценных разведывательных активов Москвы.

Западные чиновники высоко оценили эффективность украинских атак, отметив, что Киев разумно использовал свои ограниченные ресурсы, чтобы разгромить гораздо более многочисленные российские силы и уничтожить около 20% Черноморского флота, фактически прекратив морское доминирование Москвы в этом регионе.

Министерство обороны Великобритании заявило в недавнем отчете разведки, что успехи Украины заставили российский флот резко ограничить операции в западной части Черного моря, что позволило Киеву расширить свой сельскохозяйственный экспорт, несмотря на выход Москвы из соглашения, заключенного при посредничестве Турции и ООН, гарантировавшей безопасность поставок украинского зерна.

Трещины в путинском режиме

Путин, почти наверняка выигравший еще один шестилетний срок на президентских выборах 15-17 марта, пытается консолидировать общественную поддержку, представляя конфликт как борьбу против вооружившего Украину экспансионистского Запада, пытаясь ослабить Россию.

Читайте ведущие новости дня:

Воздушные тревоги из-за баллистики: почему угроза теперь не только от "Кинжалов" и чем опасны ракеты KN-23

Бронь от мобилизации за деньги: стало известно о двух вариантах для мужчин в Украине

Курс валют в Украине: доллар лихорадит, чего ждать дальше

Хотя он утверждает, что общественность в подавляющем большинстве поддерживает то, что Кремль называет своей специальной военной операцией в Украине, в жестко контролируемой политической системе страны появились новые трещины.

Тысячи россиян выстроились в очереди на морозе во многих городах, чтобы подписать петиции в поддержку кандидатуры Бориса Надеждина, либерального политика, сделавшего прекращение войны своим главным предвыборным обещанием. Хотя Надеждину в конце концов не позволили принять участие в голосовании члены избирательной комиссии, выбросившие многие подписи как недействительные, массовое проявление оппозиционных симпатий явно смутило Кремль.

Еще одним признаком антивоенных настроений стало то, что жены некоторых солдат, призванных во время поспешной и широко непопулярной частичной мобилизации осенью 2022 года, требовали увольнения со службы.

Но Путин продолжал проектировать тотальный контроль: полиция арестовала сотни людей только за то, что они возложили цветы в память Навального, чья смерть нанесла сокрушительный удар и без того расколотой оппозиции.

Проблемы Кремля добавили столкновения протестующих с полицией в провинции Башкортостан в прошлом месяце после осуждения и вынесения приговора местному активисту. Протест, вызванный напряженностью в отношениях между коренным башкирским народом и этническими русскими, поднял призрак новых культурных и националистических разногласий.

Прошлым летом Путин столкнулся с самым серьезным вызовом за время своего почти четвертьстолетнего правления, когда главарь наемников Евгений Пригожин приказал своей частной военной компании идти на Москву, чтобы устранить высших военных руководителей. Короткий мятеж закончился соглашением, предусматривавшим переезд наемников в союзную Россию Беларуси, а Пригожин погиб в подозрительной авиакатастрофе через два месяца, которую многие восприняли как месть Кремля.

Его смерть укрепила авторитет Путина и цементировала лояльность среди элиты, но этот эпизод показал хрупкость власти Кремля.

Несмотря на вызовы, огромный экономический и военный потенциал России позволяет Путину вести затяжную войну.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за вмешательства Запада конфликт затянулся дольше, чем ожидалось. "Специальная военная операция может продолжаться несколько дольше, но это не может изменить ход событий", — сказал он.

Марк Галеотти, глава консалтинговой компании "Маяк", сказал в недавнем подкасте, что "нет очевидного сопротивления Путину" из-за "крепко созданного и всепроникающего полицейского государства, которое защищает его".

«С одной стороны, мы не должны ожидать, что предполагаемые уровни давления способны свергнуть этот режим в любой момент, — сказал Галеотти. — Но, с другой стороны, мы также должны признать, что его способность реагировать на кризисы, на неожиданности уменьшилась”.

Читайте также: