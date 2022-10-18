"Происходит нечто большое": аналитик из США объяснил информационную тишину вокруг контрнаступления в Херсонской области

Американский профессор предполагает, что в течение следующих 48-72 часов Генеральный штаб может поведать хорошие новости с фронта.

Аналитик американского оборонного ведомства, профессор Майкл Кларк считает, что наблюдающаяся в последнее время информационная тишина вокруг контрнаступления ВСУ на юге может означать, что "происходит что-то большое".

Такое мнение американский профессор сказал Sky News.

"Украинцы провели полную блокировку новостей относительно того, что происходит в Херсонской области, потому что россияне удерживают линию между Снигиревкой и Миловым. Когда у украинцев блокируют новости, это означает, что что-то происходит. Они всегда так поступали раньше, когда шло большое наступление.

Он предполагает, что в течение следующих 48-72 часов Генеральный штаб может поведать хорошие новости с фронта. По его словам, вероятно, речь пойдет о смещении линих фронта к Миловому и Снегиревке.

"Сейчас наверняка происходит что-то большое. Это может не удаться, может не сработать, но в прошлом это сработало. Жду еще интересной информации – предполагаю, на этой линии фронта между Миловым и Снегиревкой", — объяснил он.

Что происходит на Херсонщине

Ситуация во временно оккупированном Херсоне обостряется. Новый командующий российской армией генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая". Видимо, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли". "Сирийский мясник" признал возможность принятия "непростых решений".

Тем временем российско-оккупационная "власть" Херсонщины объявила о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Причина – так называемая опасность затопления правого берега Днепра. Под эвакуацию попадают местные жители Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов.