"Происходит определенная перегруппировка": в ВСУ оценили возможное новое наступление РФ

Российские оккупанты не отказались от своих наступательных планов, однако сейчас на фронте наблюдается определенная перегруппировка.

Об этом в эфире марафона сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Относительно того, что россияне готовятся к новому наступлению — они еще не закончили наступающие действия. Сейчас происходит определенная перегруппировка. Возможно, это какая-то остановка. Она не по причине того, что у россиян изменились планы или замыслы. Оно связано больше с технологическими вопросами, не техническими — какие-то внутренние доукомплектования, перегруппировки, заполнение складов в пределах линии фронта или тыловых, ибо работа, которую проводят наши бойцы с тылами врага, значительна и не менее важна, чем уничтожать их непосредственно по линии фронта. Будут ли они готовиться — важнее говорить о том, будем ли мы готовы через месяц-два-три, чтобы не дать им осуществить свои замыслы", — сказал он.

Он также отметил, что реальное положение дел в России по поводу любых их замыслов и нового наступления может зависеть от многих внутрироссийских факторов.

"Это нежелание служить. Будем видеть, как будет происходить процесс уничтожения нефтеперерабатывающих станций в России – если оно не напрямую влияет на линию фронта, уменьшение или увеличение боев, то влияет на бюджетную составляющую России. Здесь много моментов. Можно будет оценивать ситуацию после того, как Путин себя переизберет", — добавил Тимочко.

Ранее аналитики сообщили, что российские военные, скорее всего, продолжат попытки локальных атак, чтобы удержать инициативу на всей линии фронта. Эксперты заявили, что ВС РФ продолжат использовать те преимущества, которые дает им наличие инициативы на поле боя. Командование оккупантов хочет провести динамическую переоценку своих наступательных усилий весной и летом.

В ISW также отметили, что ВС РФ могут попытаться сохранить темп своих наступательных операций, несмотря на потери. Россияне хотят воспользоваться нехваткой украинской техники до того, как прибудет обещанная западная помощь безопасности.

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