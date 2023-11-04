Происходит перегруппировка: Сырский – о действиях врага на Купянском направлении

За последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов достигли в личном составе 583 человек, из них убитыми — 220, ранеными — 358, пятеро захватчиков взяты в плен.

На участке Ягодное — Купянск-Узловой российские захватчики понесли значительные потери, остановили активные действия и проводят перегруппировку для восстановления своего наступления.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Сырского, ситуация на Восточном направлении остается сложной, неприятель не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне. В частности, на Купянском направлении противник совершает постоянные атаки штурмовыми отрядами, пытаясь вытеснить украинские войска с занятых позиций.

"Силами шестой общевойсковой и первой танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Першотравневого и Орлянского. Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковкой и созданию благоприятных условий для захвата Купянска", - отметил генерал-полковник.

Кроме того, противник совершает штурмовые действия на этом направлении с применением штурмовых отрядов Шторм "V" и Шторм "Z" и восполняет потери своих воинских частей личным составом, прошедшим подготовку на полигонах в РФ.

"Южнее, на направлении Ягодное – Купянск-Узловой противник понес значительные потери и остановил активные действия. В настоящее время на этом участке враг проводит перегруппировку для возобновления своего наступления. Накапливает резервы и концентрирует артиллерийские группы. Не прекращает интенсивные артиллерийские обстрелы", - заявил Сырский.

Генерал-полковник проинформировал, что за последнюю неделю на Купянском направлении потери оккупантов составили в личном составе 583 человека, из них убитыми – 220, ранеными – 358, 5 военнослужащих противника захвачены в плен. Также за этот же период на этом направлении противник потерял 46 единиц техники, из них 15 танков и 25 боевых бронированных машин.

Командующий подчеркнул, что оперативная обстановка очень динамичная, требует постоянного контроля и принятия решений. По его словам, в течение двух дней он провел работу в бригадах, которые осуществляют оборону на этом направлении.

"Несмотря на бешеное давление врага, наши подразделения мужественно удерживают позиции. Врагу нанесены существенные потери в личном составе и техники", - отметил Сырский.

Генерал-полковник подчеркнул, что определение замыслов врага и предупреждение его действий является одной из главных задач, и сообщил, что был принят ряд важных решений для повышения устойчивости обороны.

"На местах заслушал командиров бригад и командиров группировок по состоянию дел. После этого мы с командирами разработали несколько вариантов дальнейших действий и определили порядок применения наших сил и средств. Был принят ряд важных решений, направленных на повышение устойчивости нашей обороны", - сообщил Сырский.

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Напомним, кафиры на Купянском направлении применили против ВСУ химическое оружие.

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