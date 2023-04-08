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Происходит смена этнического состава нации: в Институте демографии предупредили об угрозе

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1508
Время на прочтение
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Происходит смена этнического состава нации: в Институте демографии предупредили об угрозе

Фото: Associated Press

Украина на грани потери этнического "фундамента" нации.

Из-за начала полномасштабной войны России, повлекшей за собой принудительный вывоз украинцев в РФ и выезд граждан за границу, в Украине происходит изменение этнического состава нации. Продолжение сокращения населения приведет к потере Украиной своего влияния в Европе и изменению этнического состава нации.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

На сегодняшний день в Украине проживает от 28 до 34 млн человек. Такое расхождение объясняют отсутствием точных данных.

Украина, как самая большая страна Европы, должна заполнять свои территории украинцам, потому что в противном случае ее заполнят другие национальности.

"Если мы будем сокращаться, то эти территории будут заполнять другие люди и мы ничего не сможем с этим поделать… Мы будем изменять этнический, социальный состав", — пояснил Гладун.

Эксперт также отметил, что данные украинских пограничников вдвое меньше данных ООН относительно украинцев, имеющих временную защиту в Европе. Также доподлинно неизвестна цифра находящихся в России украинцев.

"Речь идет о численности 2,9 миллиона человек. По-моему, это очень много… Мы не знаем кого россияне включают в это число, поэтому идут большие разногласия в оценках", — сказал он.

Напомним, Россия на пороге демографической катастрофы – в стране-агрессорке массово исчезли молодые мужчины.

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Дата публикации
Просмотры
1508
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