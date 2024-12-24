Произошедшее с Покровском может случиться с Павлоградом, Днепром, Харьковом и Киевом – военный назвал условие

Он подчеркнул, что ни в коем случае не говорит "все пропало", но считает, что мира и выборов "в ближайшей перспективе – месячной или полугодовой, не будет".

Произошедшее с Покровском может случиться с Павлоградом, Днепром, Харьковом и Киевом, если украинцы не изменят отношения к войне.

Об этом заявил бывший нардеп, а сейчас военный, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в интервью Radio NV.

По словам военного, общество в тылу погрузилось в свой информационный пузырь. Разговоры о возможности быстрой перспективы вступления в НАТО, захода международного контингента или окончания войны отвлекают внимание украинцев.

"И это общество охлаждает. Во-первых, еще сомневающийся человек тем не менее думал, идти ли ему воевать, точно не пойдет. Второй момент, что тот, кто постоянно донатил, донатить не будет: а зачем тратить средства, у в феврале все закончится? И этим живет большинство людей, мне кажется, в городах, где нет войны", – говорит Фирсов.

Он подчеркнул, что ни в коем случае не говорит "все пропало", но считает, что: "мира в ближайшей перспективе – месячной или полугодовой не будет, выборов не будет". Потому призывает все ресурсы вкладывать в защиту страны.

"Я хочу, чтобы люди осознали. Когда-то мы приезжали в Покровск, гуляли по парку и ели мороженое. И сейчас туда пришла война. И то же самое может случиться в ближайшей перспективе с Павлоградом, Днепром, Харьковом, Киевом, если мы не перестанем вестись на эту мантру, что вот-вот закончится война и начнутся выборы. Не нужно будет голосовать, если мы проигрываем, и, условно, враг пойдет на Киев", – сказал Фирсов.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, готов ли уступить украинские территории, чтобы завершить войну.

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