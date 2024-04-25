Произошел роковой обстрел: на фронте погибла известная военная Рута

Алла Пушкарчук – девушка, которая пошла на войну еще в 2014 году.

На фронте под обстрелом погибла военнослужащая Алла Пушкарчук (Рута).

Об этом сообщил журналист, публицист, военнослужащий Дмитрий Крапивенко.

"Хрупкая девушка, пошедшая на войну еще в 2014-м, покинула мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и желаемую карьеру театроведа", — рассказал Дмитрий Крапивенко.

Еще с 2014 Алла Пушкарчук воевала в "Правом секторе". А в 2018-м, в гражданской жизни, девушка присоединилась к команде издания "Неделя".

"Мы встретились. У Аллы был печальный усталый взгляд, она была очень зажата эмоционально. Я пытался шутить, обнадежил ее, что все у нее выйдет и в Неделе она найдет себя. Она пыталась улыбаться, просто выжимала из себя улыбку, казалось ей это доставляло. чуть ли не физической боли. Мы взяли Аллу в команду "Недели". Она добросовестно работала, росла от новостного до полноценного культурного обозревателя. оттаивала от лет войны", — вспоминает Дмитрий Крапивенко.

Алла Пушкарчук Рута Фото: Krapyvenko Dmytro

С началом полномасштабной войны Алла и ее муж Максим мобилизовались в ряды ВСУ.

"Был период, когда мы были совсем рядом на фронте, но разошлись. Рута прислала мне маршрут, как добраться до Зайцева (того, что под Бахмутом). Это была настоящая дорога смерти, но другой к тому времени уже не существовало, и я благодарен ей за эти пунктирные линии на "гуглмапе", — рассказал журналист.

По его словам, в последний раз он общался с Рутой уже в 2024 году.

"Договорились написать друг другу, "когда будут какие-то хорошие новости". Их не произошло. Произошел роковой обстрел, унесший жизни Руты... Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила фото котиков, которые с ней были повсюду. Ни в мирной жизни, ни в военной.

Накануне Киев простился с Назарием Лавровским, медиком 112-й отдельной бригады ТРО, до полномасштабного вторжения Назарий работал в Центре общественного здоровья.

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