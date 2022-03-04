"Произошел ядерный терроризм": Плачков заявил, что атака на Запорожскую АЭС подняла на ноги президентов государств

"Произошел ядерный терроризм": Плачков заявил, что атака на Запорожскую АЭС подняла на ноги президентов государств

Цивилизованные атомщики должны давить на страну-агрессора, говорит Плачков.

Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта обстреляли российские войска, вторгшиеся в Украину 24 февраля. Нападение на АЭС всколыхнуло не только Украину, но и весь мир, в том числе и президентов многих стран.

Об этом заявил экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в эфире 24 канала.

По его словам, такого инцидента не было ни в одной стране мира. Он отметил, что играть в ядерную энергетику вооруженным людям – это маразм и безумие.

"Цивилизованные атомщики должны давить на страну-агрессорку, ведь произошел ядерный терроризм. Сегодня утром подняли на ноги президентов и руководителей ведущих государств, также использовавших ядерную энергию", — подчеркнул он.

Кроме того, бывший глава Госинспекции ядерного регулирования отметил, что прочность энергоблока рассчитана только на попадание гражданского самолета.

"Атомная электростанция не проектируется для военных действий. Проектно выдерживает, но не истребитель или вертолет", – добавил он.