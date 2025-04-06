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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
483
Время на прочтение
1 мин

Произошли пуски Х-101 с вражеских самолетов - мониторинговые каналы

Пока неизвестно, это имитация пусков, или настоящий запуск ракет.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Произошли пуски Х-101 с вражеских самолетов - мониторинговые каналы

По предварительной информации, произошли пуски Х-101 и с Ту-95мс .

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ждем ракеты вблизи воздушного пространства Украины в пределах часа ~5:30 – 6:30.

Предпусковые маневры нескольких бортов ТУ-95МС были совершены из Волгоградской области России.

Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.

Дата публикации
Количество просмотров
483
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