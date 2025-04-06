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Произошли пуски Х-101 с вражеских самолетов - мониторинговые каналы
Пока неизвестно, это имитация пусков, или настоящий запуск ракет.
По предварительной информации, произошли пуски Х-101 и с Ту-95мс .
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Ждем ракеты вблизи воздушного пространства Украины в пределах часа ~5:30 – 6:30.
Предпусковые маневры нескольких бортов ТУ-95МС были совершены из Волгоградской области России.
Напомним, что ранее в ночь на 6 апреля 2025 года дроны атаковали Николаев : есть пострадавшие.