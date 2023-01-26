Производитель F-16 оценил вероятность поставки истребителей в Украину

Было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16 для реэкспорта в Украину.

Американская компания Lockheed Martin, которая является одним из крупнейших оборонных подрядчиков США и производит, в частности, американские боевые истребители F-16, готова поставлять эти самолеты в европейские страны, которые решат передать эти же истребители Украине.

Об этом заявил главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, пишет Financial Times.

"Было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты в Украину для защиты воздушного пространства. Lockheed не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов", — сказал Фрэнк Сент-Джон.

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В то же время, по его словам, компания собирается наращивать производство F-16 в городе Гринвилле штата Южная Каролина, чтобы удовлетворить спрос "практически любых стран, которые решат передать (самолеты) третьим сторонам, чтобы помочь в разрешении текущего конфликта (войны, которую начала РФ)".

В материале говорится, что правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это значит, что европейским государствам потребуется политическая поддержка со стороны администрации американского лидера Джо Байдена.

Правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства. Это означает, что европейские страны будут нуждаться в политической поддержке со стороны администрации президента США Джо Байдена, чтобы реэкспортировать F-16 в Украину.

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"Вместе с нашими международными союзниками и партнерами мы постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей и запросов. Пока мы не должны ничего объявить по F-16", — сказал представитель Минобороны США в комментарии изданию.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard.

В тот же день президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка Abrams.

Впрочем, процесс поставки в Украину танков M1 Abrams от США может занять месяцы. Однако, по словам представитель Белого дома, вскоре стартует обучение украинских военных и бригад технического обслуживания.

Кроме современных танков, в новый пакет помощи от США вошло и другое вооружение.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц после решения о передаче Украине Leopard исключил возможные поставки боевых самолетов Киеву. Также ФРГ не будет отправлять на фронт своих солдат, отметил Шольц.

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