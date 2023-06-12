Производитель Patriot наращивает мощности и планирует передать Украине дополнительные пять установок: стало известно когда

В год компания хочет производить до 12 таких систем.

Компания, занимающаяся производством противовоздушной обороны Patriot, планирует увеличить объемы производства. Создавать хотят до 12 систем ПВО в год.

Об этом заявил исполнительный директор компании Грег Гейс, пишет The Wall Street Journal.

Компания Raytheon Technologies, выпускающая установки Patriot, планирует увеличить производство и создавать в год до 12 систем.

До конца года компания также планирует поставить Украине еще пять таких систем для защиты от российских ракет и дронов.

"Мы были очень удивлены его эффективностью", – сказал Гейс, комментируя работу Patriot.

Напомним, что Украина и Нидерланды давят на Испанию, чтобы та передала ВСУ батарею Patriot.

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