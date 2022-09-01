Производители "Байрактара" представили новые военные беспилотники с деталями украинского производства

Гендиректор компании хочет провести технофестиваль в Украине, чтобы украинцы создавали полностью свои боевые дроны.
В Турции представили новые военные беспилотники с деталями нашего производства, говорится в ТСН.
"Акинджи" и "Кызыл Эльма" уже называют будущим военной авиации. "Кизил Эльма", в частности, имеет развитую систему искусственного интеллекта. И кроме ударов может подавлять системы противовоздушной обороны врага.
Презентация прошла на технологическом фестивале в турецком городе Самсун, где соревновались в запусках ракет университетские команды.
Гендиректор компании Халюк Байрактар поделился, что хотел бы привлечь в студенческие соревнования Азербайджан и Украину. И даже провести в Украине такой фестиваль после победы.
«Наша цель после победы провести технофест в Украине, Киеве! Может провезти технофест, чтобы украинская молодежь присоединилась к созданию собственных боевых дронов как "Кизил Эльма"», — заявил он.
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