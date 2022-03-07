Производители молочной продукции Valio и кофе Paulig прекращают свою работу в России

Производители молочной продукции Valio и кофе Paulig прекращают свою работу в России

Более сотни компаний выходят с российского рынка.

Финские компании – производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig уходят из России.

На 7 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.