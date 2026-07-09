Производство ракет для Patriot в Украине будет сложным и продолжительным — Bloomberg

Patriot / © Фото из открытых источников

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Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит Украине производить ракеты-перехватчики для систем Patriot.

В то же время, как пишет Bloomberg, реализация такого решения будет продолжительным и сложным процессом.

Речь идет не только о политическом разрешении, но и о технических, производственных и вопросах безопасности. Для запуска производства требуются лицензии, участие оборонных компаний, защищенные производственные мощности, доступ к компонентам и отлаженные цепи поставки.

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По данным Bloomberg, даже в случае положительного решения, организация такого производства не сможет быстро решить проблему нехватки ракет для Patriot. Украине перехватчики нужны уже сейчас, ведь именно эти системы являются одними из ключевых средств защиты от российских ракетных атак.

Системы Patriot имеют особое значение для украинского ПВО, в частности, из-за способности перехватывать баллистические ракеты. В то же время производство ракет к таким комплексам высокотехнологично и зависит от американских производителей и их возможностей.

Bloomberg отмечает, что заявление Трампа может стать важным сигналом для Украины, однако на практике запуск производства перехватчиков потребует времени, ресурсов и согласования многих деталей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, потому что Россия пытается сломить сопротивление постоянным ударам баллистики. По его словам, у США есть это оружие, поэтому сейчас все зависит только от их решения.

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