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Производство «Шахедов» в России: в разведке раскрыли планы относительно массового запуска ударных дронов
Россия готовит до 40 тысяч «Шахедов» и 24 тысячи ложных целей к концу года, отмечает военная разведка.
В 2025 году враг планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников типа «Шахед/Герань-2».
Об этом говорят собеседники LB.ua в военной разведке.
«В 2025 году враг планирует изготовить около 40 тысяч ударных БпЛА типа „Шахед/Герань-2“ и 24 тысячи ложных целей (БпЛА „Гербера“)» — говорят в разведке.
В ГУР отмечают, что в ближайших планах неприятеля выйти на 6 тысяч беспилотников в месяц.
Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что российские беспилотники будут летать массово разве что в конце года.
Пока, по словам эксперта, можем говорить о мелкосерийном или даже экспериментальном производстве, но в «Алабуге» заложили новые цеха и помещения общежитий для рабочей силы.
«Вероятно, КНДР отправит туда своих „рабов“. Россияне не очень хотят собирать „Шахеды“ — иметь дело с эпоксидными смолами и другими вредными материалами», — говорит Романенко.
Напомним, в ночь на 31 июля, во время массированной атаки, Киев атаковали реактивные «Шахеды». Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.
Раньше мы писали о том, что Россия запускает по Украине новые реактивные «Шахеды». Или Ударные беспилотники могут развивать скорость до 400 км/ч. Российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели, таким образом модернизировав их.