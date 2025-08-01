Производство «Шахедов» в России: в разведке раскрыли планы относительно массового запуска ударных дронов

Вражеский беспилотник / © Харьковский городской совет

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В 2025 году враг планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников типа «Шахед/Герань-2».

Об этом говорят собеседники LB.ua в военной разведке.

«В 2025 году враг планирует изготовить около 40 тысяч ударных БпЛА типа „Шахед/Герань-2“ и 24 тысячи ложных целей (БпЛА „Гербера“)» — говорят в разведке.

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В ГУР отмечают, что в ближайших планах неприятеля выйти на 6 тысяч беспилотников в месяц.

Авиаэксперт Валерий Романенко отметил, что российские беспилотники будут летать массово разве что в конце года.

Пока, по словам эксперта, можем говорить о мелкосерийном или даже экспериментальном производстве, но в «Алабуге» заложили новые цеха и помещения общежитий для рабочей силы.

«Вероятно, КНДР отправит туда своих „рабов“. Россияне не очень хотят собирать „Шахеды“ — иметь дело с эпоксидными смолами и другими вредными материалами», — говорит Романенко.

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Напомним, в ночь на 31 июля, во время массированной атаки, Киев атаковали реактивные «Шахеды». Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.

Раньше мы писали о том, что Россия запускает по Украине новые реактивные «Шахеды». Или Ударные беспилотники могут развивать скорость до 400 км/ч. Российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели, таким образом модернизировав их.