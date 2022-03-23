Проклинают Россию, пьют и просят шаманов о поддержке: СБУ перехватила разговор оккупанта

Оккупант говорит, что из-за войны войны против Украины он ненавидит Россию.

СБУ перехватила телефонный разговор российского оккупанта. Он заявляет, что две недели пробыл в Чернобыльской зоне, где распивал алкоголь, а теперь хочет выжить, поэтому просит у шаманов о помощи.

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Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Бывалые российские воины признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления – Сирию. Они откровенно ненавидят свою власть и понимают, что никто не относится к ним, как к людям", — говорится в сообщении.

Вот что об этом говорит оккупант, захватывавший ЧАЭС, а сейчас пытающийся осадить Киев:

"Представляешь, мы под Чернобылем две недели стояли, нас всех в бой бросили, п**ерасы йо**ни. Наше государство, всех ненавижу на х*й", — говорит оккупант.

Также российский солдат мечтает выжить, поэтому просит у шаманов провести обряд, помолиться за него и поставить "оздоровительную" свечу. Оккупант говорит, что в будущем будет "косить от службы в РФ" и признается, что в Украине он выпил столько водки, сколько еще никогда в жизни не выпивал.

"Что ж, наши военные доведут до логического завершения процесс, запущенный облучением ЧАЭС! И шаманские обряды здесь бессильны", — подчеркнули в СБУ.

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