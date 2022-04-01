"Проклинают свое военное и политическое руководство": в СБУ рассказали, как в течение месяца изменилась риторика захватчиков

В день СБУ обрабатывает тысячи перехваченных разговоров военных РФ.

Чем дольше российские оккупанты воюют в Украине, тем больше они осознают, что им не победить в войне, развязанной их диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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По его словам, если сравнивать эмоциональное и психологическое состояние российского солдата в начале вторжения, то сейчас все больше захватчиков не хотят воевать против Украины.

"За день обрабатывается сотни, а то и тысячи таких разговоров. Если проводить аналитику, то заметно, как меняется риторика захватчиков. Сначала они были полны оптимизма и верили, что захватят Украину, если не через три дня, то хотя бы через несколько недель. Сейчас ситуация кардинально другая. Враг деморализован, у рашистских солдат безумные потери. Они уже постепенно отдают себе отчет, что им не победить", — рассказал Дехтяренко.

Он добавляет, что русские солдаты придумывают разные способы, чтобы не участвовать в боевых действиях. То ноги или руки сами себе простреливают, то притворяются контужеными и т.п.

"И теперь желание у большинства из них — это просто вырваться из этой войны. Также характерной особенностью является то, что для побега с войны российские кафиры прибегают к различным уловкам. Кто-то сам себе ломает ноги или руки и их отправляют в госпиталь. Кто-то притворяется контуженным, будто у них отбило память и они не могут продолжать боевые действия, а кто-то вообще ищет так называемые украинские патроны, чтобы ими прострелить себе ноги и их тоже отвезли на лечение в Российскую Федерацию. патроны у нас пока идентичны, и ищут именно украинские", - отметил спикер СБУ.

"В настоящее время мы наблюдаем, что большинство российских захватчиков проклинают свое военное и политическое руководство. Они видят, что на самом деле их отправили в Украину как пушечное мясо и Путину на них плевать", — добавил Артем Дехтяренко.

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