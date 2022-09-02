Прокуратора установила имя российского военного, который цинично расстреливал гражданских

Имя убивавшего гражданских российского палача удалось установить прокуратуре Бучи, говорится в ТСН.

На кадрах, попавших в руки журналистов CNN, виден как пришедший оккупант, будто отпускает двух безоружных украинцев — владельца дилерского салона и сторожа, — после этого цинично стреляет им в спины. Это русский — Николай Соковиков.

Теперь ему инкриминируют нарушение законов войны и умышленное убийство.

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Это произошло в марте у автосалона в деревне близ Киева, когда российские войска пытались захватить украинскую столицу в первые дни вторжения.

По данным украинской прокуратуры, Соковиков вместе с другим неустановленным военнослужащим нанесли гражданским по меньшей мере 12 огнестрельных ранений. Они были частью группы солдат, которые затем разграбили предприятие и загрузили украденные вещи в автомобиль с маркировкой "Танковый спецназ РУС".

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