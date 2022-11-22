Прокуратура открыла дело по факту имитации сдачи оккупантов в плен и открытия огня по ВСУ

В Офисе генпрокурора отметили, что подобные действия запрещены международным гуманитарным правом.
Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны по факту совершения российскими войсками вероломства.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Согласно сообщению, из СМИ стало известно, что в Макеевке Луганской области российские военные имитировали сдачу в плен к бойцам ВСУ и открыли огонь по украинским защитникам. Отмечается, что такие действия запрещены международным гуманитарным правом.
"В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем его участникам", – говорится в заявлении Офиса генпрокурора.
Справка: согласно Женевским конвенциям, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Вероломство – действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту в соответствии с нормами международного права в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия.
Что известно об инциденте с оккупантами
Российские пропагандисты пыложили в Сеть видео, на котором якобы украинские военные расстреляли оккупантов во время сдачи захватчиков в плен. В то же время, на кадрах зафиксировано, что российский боец не сложил оружие и открыл огонь по ВСУ.
После инцидента уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные цинично нарушили международные нормы, поскольку решили хитростью расправиться с ВСУ, инсценировав сдачу в плен.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет расследовать этот инцидент с российскими захватчиками.
Историю с оккупантами военный эксперт Олег Жданов назвал информационно-психологической спецоперацией России, чтобы захватчики не сдавались в плен.
Читайте также:
- "У них ехала крыша": сбежавший из РФ в Испанию оккупант рассказал о преступлениях российских солдат под Бучей
- Появляется все больше доказательств о военных преступлениях РФ в каждом регионе, где побывали оккупанты — посол США
- Россияне обстреляли пункт выдачи гумдопомощи в Орехове: погиб соцработник, есть раненые