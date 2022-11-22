Прокуратура открыла дело по факту имитации сдачи оккупантов в плен и открытия огня по ВСУ

Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны по факту совершения российскими войсками вероломства.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Согласно сообщению, из СМИ стало известно, что в Макеевке Луганской области российские военные имитировали сдачу в плен к бойцам ВСУ и открыли огонь по украинским защитникам. Отмечается, что такие действия запрещены международным гуманитарным правом.

"В ходе досудебного расследования будут приняты меры по установлению всех обстоятельств данного события, а также дана правовая оценка всем его участникам", – говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Справка: согласно Женевским конвенциям, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству. Вероломство – действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту в соответствии с нормами международного права в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия.

Что известно об инциденте с оккупантами

Российские пропагандисты пыложили в Сеть видео, на котором якобы украинские военные расстреляли оккупантов во время сдачи захватчиков в плен. В то же время, на кадрах зафиксировано, что российский боец не сложил оружие и открыл огонь по ВСУ.

После инцидента уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные цинично нарушили международные нормы, поскольку решили хитростью расправиться с ВСУ, инсценировав сдачу в плен.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет расследовать этот инцидент с российскими захватчиками.

Историю с оккупантами военный эксперт Олег Жданов назвал информационно-психологической спецоперацией России, чтобы захватчики не сдавались в плен.

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