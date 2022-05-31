В результате артобстрела оккупантами Лисичанска погиб журналист Франции.

Прокуратура открыла производство из-за гибели французского журналиста в Лисичанске Луганской области в результате артиллерийского обстрела российскими захватчиками.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

30 мая 2022 года около 13:30 в Лисичанске под артобстрел военнослужащих РФ попало бронированное транспортное средство, в котором находились трое представителей иностранного СМИ "BFMTV" — двое граждан Франции и гражданка Украины. Один из журналистов погиб на месте, другой – получил осколочное поражение левого бедра и контузию, а женщина – контузию. Также получил осколочное ранение один из сотрудников полиции, сопровождавший журналистов.

При процессуальном руководстве Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Луганской области больше не будет производиться эвакуация мирных жителей. Это произошло из-за того, что 30 мая российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал спасать людей.

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