В результате артобстрела оккупантами Лисичанска погиб журналист Франции.
Прокуратура открыла производство из-за гибели французского журналиста в Лисичанске Луганской области в результате артиллерийского обстрела российскими захватчиками.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
30 мая 2022 года около 13:30 в Лисичанске под артобстрел военнослужащих РФ попало бронированное транспортное средство, в котором находились трое представителей иностранного СМИ "BFMTV" — двое граждан Франции и гражданка Украины. Один из журналистов погиб на месте, другой – получил осколочное поражение левого бедра и контузию, а женщина – контузию. Также получил осколочное ранение один из сотрудников полиции, сопровождавший журналистов.
При процессуальном руководстве Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Луганской области больше не будет производиться эвакуация мирных жителей. Это произошло из-за того, что 30 мая российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал спасать людей.
Читайте также:
- В течение суток из зоны активных боевых действий в Донецкой области удалось эвакуировать 10 человек (фото)
- В Северодонецке продолжаются уличные бои, оккупанты немного продвинулись вглубь города — Гайдай
- На грани жизни и смерти: уникальное видео, как вертолеты долетели до заблокированной "Азовстали"