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Прокуратура открыла производство: в результате обстрела РФ в Киевской области погиб мужчина

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Прокуратура открыла производство: в результате обстрела РФ в Киевской области погиб мужчина

facebook.com/odalug

Четверо гражданских получили ранения.

Прокуратура начала расследование из-за обстрела села Бышев в Киевской области, где погиб мирный житель, а четыре человека ранены.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что вечером 3 марта армия РФ произвела обстрел артиллерией. Снаряд попал в сельской дом культуры. Кроме того, сгорели три легковых автомобиля. Мирный житель, находившийся в тот момент неподалеку, получил ранения несовместимые с жизнью. Четверо селян ранены.

Фастовская окружная прокуратура приступила к уголовному производству по факту обстрела вооруженными силами Российской Федерации населенного пункта. Действия военных страны-агрессора квалифицируются как нарушение законов и обычаев войны.

К слову, с начала российской агрессии на территории Киевской области оккупанты совершили 47 обстрелов гражданских объектов. Погибли 25 гражданских лиц, среди которых двое детей.

Прокуроры области зарегистрировали 69 уголовных производств по фактам военных преступлений РФ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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