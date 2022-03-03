Прокуратура открыла производство за обстрел РФ наиболее населенного района Херсона: идентифицированы только двое погибших

Прокуратура открыла производство за обстрел РФ наиболее населенного района Херсона: идентифицированы только двое погибших

На момент обстрела в домах были мирные жители.

Из-за обстрела микрорайона Таврический в городе Херсоне Офис генерального прокурора начал уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Установлено, что оккупационная армия около 10:53 утра 3 марта при обстреле города выпустила снаряды по наиболее населенному жилому массиву. Пострадали несколько многоэтажек. В них в тот момент находились мирные жители. От удара квартиры разбиты целиком. Многие горожане пострадали.

Сейчас удалось идентифицировать двоих погибших — это супруги мужчина и женщина, которые пытались уехать на легковом автомобиле.

Херсонская областная прокуратура открыла процессуальное руководство в уголовном производстве, которое началось по фактам обстрелов жилых кварталов.