Прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче: имена и фото

Прокуратура установила 10 российских военных, причастных к пыткам мирных украинцев в Буче.

Следствие установило, что эти палачи захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из России Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а на языке цивилизованного мира, за военные преступления, - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", — написала Венедиктова.

Она также добавила, что у людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Также они обворовывали местных жителей. Проверяется их причастность к массовым убийствам в Буче.

Генеральный прокурор также сообщила имена и фото оккупантов, подозреваемых в жестоких преступлениях, а это:

младший сержант Вячеслав Лаврентьев рядовой Григорий Нарышкин рядовой Василий Князев ефрейтор Семен Мальцев рядовой Сергей Пескарев рядовой Альберт Раднаев ефрейтор Михаил Кашин ефрейтор Андрей Бизяев ефрейтор Дмитрий Сергиенко сержант Никита Акимов.

Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838- 31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.

Напомним, в Киевской области нашли 1150 тел погибших гражданских граждан.

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