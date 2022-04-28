Прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче: имена и фото

Прокуратура установила 10 российских военных, причастных к пыткам мирных украинцев в Буче.
Следствие установило, что эти палачи захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными руками и заклеенными глазами, издевались и избивали.
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
"Их 64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из России Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а на языке цивилизованного мира, за военные преступления, - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственности главнокомандующего за действия солдат", — написала Венедиктова.
Она также добавила, что у людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении. Также они обворовывали местных жителей. Проверяется их причастность к массовым убийствам в Буче.
Генеральный прокурор также сообщила имена и фото оккупантов, подозреваемых в жестоких преступлениях, а это:
- младший сержант Вячеслав Лаврентьев
- рядовой Григорий Нарышкин
- рядовой Василий Князев
- ефрейтор Семен Мальцев
- рядовой Сергей Пескарев
- рядовой Альберт Раднаев
- ефрейтор Михаил Кашин
- ефрейтор Андрей Бизяев
- ефрейтор Дмитрий Сергиенко
- сержант Никита Акимов.
Если вы узнаете этих российских военнослужащих и имеете свидетельства об их причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на единственный хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру: 097-053-04-65, 097-838- 31-87, 050-107-66-75; Бучанская окружная прокуратура: 063-530-69-06.
Напомним, в Киевской области нашли 1150 тел погибших гражданских граждан.
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