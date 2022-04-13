Прокурорша, выдвигавшая обвинения Милошевичу на трибунале ООН, рассказала о возможном аресте и суде Путина

Она уверяет, что Украине нужно подготовить все материалы и подождать.

Бывший прокурор Международных трибуналов ООН по бывшей Югославии и Руанде Карла дель Понте высказалась об аресте российского президента из-за зверств, происходящих в Украине. В своем интервью Руслану Шарипову она рассказала о практичности задержания Путина и суде над ним в Гааге.

Какова процедура и какие практические шаги нужно предпринять, чтобы выдать международный ордер на арест Путина?

Я увидела, что Международный уголовный суд в Гааге открыл расследование по военным преступлениям против человечества, совершенным во время конфликта в Украине. Путин – главнокомандующий армии, русской армии. По телевидению я видела, что эта армия бомбит гражданские постройки, а не военные объекты. Поэтому это противоречит Женевской конвенции. Я ужаснулась, когда увидела братские могилы. Путин первый ответственный за преступления, военные преступления и преступления против человечества, которые совершаются в Украине. Это было ужасно, это подлинная трагедия. И это немыслимо. Кадры из Украины напоминают мне, что я видела 25 лет назад в Югославии.

Это грустное повторение. Действительно, это что-то неописуемое. Сейчас важно провести расследование, поскольку Россия заявила, что российские военные не совершали этих преступлений. Для выяснения уголовной ответственности нужно проделать большую работу. И ваш прокурор наверняка очень хорошо работает, чтобы выявить эти преступления и возбудить дело против виновных. Когда суд будет иметь достаточно доказательств, он выдвинет обвинительный акт против многих ответственных лиц за эти преступления. И, на мой взгляд, Путин первый ответственный, потому что он главнокомандующий армии. То же я видела по делу Милошевича, именно он был первым ответственным за преступления. Но, в любом случае, суд подготовит обвинительный акт, а судьи выдадут международный ордер на арест.

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Сколько времени нужно для предъявления обвинительного акта?

Зависит от ситуации, сначала нужно отправить следователей для расследования каждого места, где были совершены преступления.

Вы сказали, что международный ордер на арест возможен после предъявления обвинительного акта. Вы уверены, что так и будет, или Ваше предположение, что международный суд после всех необходимых процедур выдаст этот ордер на арест Путина?

Конечно, если обвинительный акт будет составлен должным образом, и там будет видно, что Путин ответственен за военные преступления и преступления против человечества, судьи не смогут избежать выдачи международного ордера на его арест.

Насколько велики шансы, что международный ордер на арест Путина выдадут? Что должна делать наша страна? Мы должны как-то давить, чтобы суд сделал это, или напоминать об этом?

Нет, нет. Давить – это не правильный путь. Правительство Украины должно сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую им информацию. Это очень важно. Я могу рассказать, как это было с Милошевичем. Милошевич был президентом, когда мы объявили обвинительный акт и выпустили международный ордер на его арест. И прошло около 10 лет, прежде чем он перестал быть президентом. Тогда оппозиция была у власти и они арестовали Милошевича, чтобы отправить к нам. Так что просто подождите.

Интервью с Карлой дель Понте о практичности задержания Путина и суде над ним в Гааге

Вы были стороной обвинения на международном трибунале в отношении бывшей Югославии и Руанды. Оба этих трибунала были созданы Советом Безопасности ООН. Россия имеет право «вето» в Совбезе ООН. Значит ли это, что такой трибунал не может быть создан Организацией Объединенных наций?

Очевидно, нет. Я тоже была в комиссии ООН по Сирии. И мы попросили создать специальный трибунал по преступлениям, совершенным в Сирии. Россия имела право вето, и они пользовались этим правом вето. Потому продолжить дело по Сирии было невозможно. То же будет сейчас и с Украиной. Но дело уже открыто в Международном уголовном суде в Гааге. Он отделен от Совета Безопасности ООН. Надеемся, что Международный уголовный суд в Гааге продвинется по этому делу.

Практический вопрос, который будет крутиться в уме каждого украинца, который будет смотреть это интервью. Путин прячется сейчас в бункере. Есть ли способ вытащить его из того бункера и привлечь к ответственности кроме Гааги или ООН?

Нет, нужно просто подождать. Но я должен вам сказать, что не только Путин несет ответственность, ответственные и военные. Поэтому важно выдать ордер и на их арест. Многие военнослужащие высшего ранга сейчас за пределами России — в Украине, где они воюют. Важно, чтобы они были идентифицированы и обеспечены арестом. Думаю, этим занимается прокурор Украины.

То есть если будет выписан международный ордер на арест российского военного и мы захватим его в Украине, его можно будет судить в соответствии с международным правом?

Да

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