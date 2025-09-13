Проникли ли россияне в Купянск: Генштаб сообщил, что на самом деле происходит в городе

Купянск. / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Пока ситуация Купянск Харьковской области и его окрестностях под контролем Вооруженных сил Украины. В свою очередь, оккупанты накапливаются на северных окрестностях города.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город", - подчеркнули в Генеральном штабе.

Военные отмечают, что в районе города есть несколько трубопроводов: три нити из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой контролируют украинские Силы обороны. В настоящее время в Купянске идет контрдиверсионная операция, а вокруг города - поисково-ударные действия.

По данным Генштаба, с двух недель с начала операции потери РФ составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах Радьковки и Голубовки обезврежено в общей сложности 265 россиян, в городе – еще 128. Кроме того, личный состав РФ попадает в плен.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры по усилению устойчивости обороны и ликвидации врага", - добавили военные.

Напомним, аналитики канала DeepState сообщили, что россияне через газопровод проникают в Купянск. По данным из открытых источников, вход в трубу расположен в районе Лимана Первого. Российские войска в третий раз использовали газовую трубу для утечки диверсионных групп. По данным DeepState, путь к окрестностям Купянска занимает около четырех суток.

Глава МВА Андрей Канашевич заявил, что в окрестностях Купянска идут бои. Он опроверг информацию DeepState и подчеркнул, что вся территория Купянского общества находится под полным контролем ВСУ.