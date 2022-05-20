Проникли в дом и украли вещи: в Днепре задержали преступную вооруженную банду

Проникли в дом и украли вещи: в Днепре задержали преступную вооруженную банду

В Днепре правоохранители задержали преступную банду, устроившую разбойное нападение на жителя Запорожья. Они проникли в дом, напали на мужчину и угрожая оружием своровали его имущество.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, подозреваемые в преступлении задержаны в ходе совершения разбойного нападения на жителя Запорожья. Нападающими оказались трое мужчин в возрасте от 26 до 33 лет. Двое из них ранее были осуждены.

"При задержании у фигурантов изъяли пистолет с глушителем, магазином и пятью патронами, два травматических пистолета, 12 патронов к ним. Также правоохранители изъяли автомобиль Mercedes-Benz, на котором передвигались фигуранты и 25 тысяч долларов США", – рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

По данному факту следователем Днепровского районного управления полиции возбуждено уголовное производство по ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, что оккупанты пытались прорваться в Запорожской области.

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