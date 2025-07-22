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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Проникновение россиян в Покровск: в СМИ узнали, что говорят военные

Со стороны сил обороны Украины есть потери, сообщили аналитики DeepState.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Покровск.

Покровск. / © ТСН.ua

Военные, работающие в Покровске Донецкой области, подтверждают факт проникновения россиян в город. В настоящее время продолжается ликвидация диверсионных групп оккупантов.

Об этом сообщили источники "Украинской правды".

"По данным военнослужащих, с которыми общалось издание, первые группы российской пехоты в Покровске зафиксировали еще пять дней назад - 17 июля", - отмечает медиа.

Проникновение диверсантов в Покровск.

Аналитический проект Deep State сообщил, что в Покровске "длится ликвидация диверсионных групп" оккупантов. По их информации, захватчики проникли в город, где стараются закрепиться, дождаться прибытия подкрепления и взять под контроль улицу Защитников Украины.

"Пару дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверев проник в сам город. Срочно ситуацию пришлось исправлять ребятам из 155 ОМБр и 68 ОЕБр, чтобы это не переросло в катастрофу".

Отмечается, что со стороны Сил обороны Украины есть потери. Также аналитики проекта подчеркнули, что в Сети уже есть видео, как военные Сил Обороны попадают в засаду на пересечении улиц Шевченко и Защитников Украины.

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