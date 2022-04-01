Пропаганда Кремля оконфузилась с "нападением на Белгород", Бузова станет лицом туалетной бумаги и прочее: положительные новости за 1 апреля

Среди положительных новостей для украинцев — кремлевская пропаганда оконфузилась с "нападением на Белгород" и гражданам РФ стыдно быть россиянами.

1 апреля в мире отмечают Международный день смеха. Но для украинцев – это 37 день героического противостояния против зла – России. Но украинцев не сломать, это народ, который даже в трудный момент найдет моменты для юмора.

ТСН.ua собрал позитивные события, которые случились в течение 1 апреля в Украине и мире в целом. Истории, поднявшие боевой дух, настроение и рвение каждого украинца.

Российская пропаганда оконфузилась с "нападением на Белгород"

В пятницу, 1 апреля, жители российского Белгорода проснулись так, как украинцы уже просыпаются 37 дней – от взрывов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, утром по нефтебазе нанесли ракетный удар, после чего вспыхнул пожар. В Кремле долго не медлили, кого обвинить. Там заявили, что авиаудар был нанесен украинской авиацией. Однако эта провокация со стороны России сыграла против них самих. Жители заметили непоследовательность в своих "новостях"

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко попытался разобраться, что утром 1 апреля происходит в голове простого россиянина. Сначала известный пропагандист Соловьев пишет, что 2 украинских вертолета ударили по нефтебазе в Белгороде. В то же время, так называемый министр обороны Сергей Шойгу накануне уверял, что главные цели "спецоперации", в частности, и "демилитаризация", уже достигнуты. То есть украинская авиация полностью "уничтожена". Советник украинского министра удивился, "что это за демилитаризация такая, когда ВСУ якобы наносят удары по Белгороду, а хваленая российская ПВО даже не замечает их". Есть еще третья позиция – в сети пишут, что сами россияне нанесли удар по своей нефтебазе, чтобы "возмутить народ России против Украины".

Российские военные уничтожают собственную технику и выдают ее за украинскую, чтобы показать свои "победы"

Российские захватчики не гнушаются уничтожать свою технику и вооружение для картинки фейковых успехов над ВСУ для пропаганды. Ее они выдают за подбитый украинский. СБУ опубликовала запись телефонного разговора, на котором военнослужащие РФ решают, как подвести технику и затем отправить фото для отчетности. На перехваченной аудиозаписи слышно, как российский командир ставит своей подчиненной задачу: сделать фото- и видеофиксацию уничтоженных минометов. Путинские воины отчитываются, что техника уничтожается плохо, поэтому фото задерживаются.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова станет лицом туалетной бумаги

Санкции Запада и США действуют на экономику России.Уже даже раньше богатые знаменитости Кремля соглашаются быть лицом туалетной бумаги. Да, российская певица и телеведущая Ольга Бузова, сидя в халате на унитазе, сообщила поклонникам в Instagram новость о том, что она стала лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет не только на сцене, но и в каждом российском туалете. Видео сторож телеведущей опубликовали в телеграмм-канале "Боже, какое кончено". Между тем поклонники Ольги думают-думают, правда это или первоапрельская шутка. "Стыдно быть россиянкой"

Российские инстаблогеры уже жалуются, что им "стыдно быть гражданином России". Об этом они рассказывают в своих сторезах (Инстаграмм заблокирован, впрочем, некоторые пользователи РФ пользуются социальной сетью в обход с помощью VPN). Так, одна из таких блоггеров рассказывает, в Дубае в магазинах Chanel россиянам продают люкс только, если они подписывают бумагу, не живущую в России и не носить брендовые шмотки компании на территории РФ.

"Отрицать очевидное стало глупо"

Один из пропагандистов Путина Владимир Соловьев признал поражение и якобы "выведение" оккупационных войск из-под Киева. Украинская сторона понимает, что это не деэскалация, а перемещение военных сил в другие районы Украины для нового наступления.

"Когда начали появляться фото желто-голубых флагов там, где мы были еще несколько дней назад, отрицать очевидное бессмысленно. Мы уходим из-под Киева. Отводим свои подразделения "за ленту". Я не политик и не генерал, я не у меня есть картина перед глазами. Я не знаю, почему было принято такое решение", — надписи российский и пропаганадист.

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