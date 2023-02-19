Пропаганда Кремля пытается продвинуть нарратив о том, что "у Запада заканчивается оружие" – ЦПД

Кремлевская пропаганда пытается продвинуть свои нарративы через иностранных спикеров и медиа.

На этой неделе Россия с помощью иностранных спикеров и медиа пыталась продвигать нарратив о том, что "у Запада заканчивается оружие" для помощи Украине в войне.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Так, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano заявлял, что у Запада якобы нет достаточно времени на изготовление оружия для Украины. Целью является распространение дезинформации о возможном прекращении военной помощи Украине.

Европейский дипломатический корреспондент Генри Фой в издании Financial Times писал, что время ожидания боеприпасов из Европы удвоилось в связи с медленным изготовлением.

"Цель "эксперта" — распространить дезинформацию о продлении времени ожидания военной помощи от стран ЕС", — объясняют в ЦПД.

Также известно, что американский аналитик Брайан Берлетик на YouTube-канале The New Atlas заявлял о том, что способность Запада предоставлять украинцам оружие продолжает ослабевать — цель дезинформации — дискредитация союзников Украины.

Напомним, россияне начали дезинформационную кампанию по Чернобыльской АЭС. Так, в российском Минобороны заявили, что Киев якобы готовит "ложные доказательства" хищения российскими военными радиоактивных материалов и вывоза их с территории ЧАЭС".

В СНБО также предупреждали о фейках, распространяющих СМИ Венгрии. Эта дезинформация направлена исключительно на разжигание межэтнической вражды между украинцами и венграми в Закарпатье.

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