Пропаганда навязывает войскам РФ мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая – Генштаб ВСУ

Пропаганда навязывает войскам РФ мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая – Генштаб ВСУ

В то же время ряд российских больниц вблизи территории Украины заполнен ранеными оккупантами.

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство России не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", – говорится в сообщении.

В украинском Генштабе также сообщили, что большинство медучреждений России в населенных пунктах недалеко от территории Украины заняты ранеными российскими военными, которые участвовали в войне и имели боевые столкновения с подразделениями сил обороны.

В то же время враг пытается срочно восстановить боеспособность воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

Напомним, 24 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в ближайшие 15 дней решится ход вторжения России в Украину.