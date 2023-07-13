Пропаганда РФ прибегает к радикальным методам и теперь зомбирует детей в так называемых "казачьих кадетских корпусах"

Россияне массово вывозят детей с оккупированных территорий в "казачий кадетский корпус" в Калмыкии.

Россияне массово вывозят детей с захваченных территорий в РФ, чтобы промыть им мозги своей агрессивной пропагандой.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В течение июля россияне вывезли около 280 детей из Антрацитовского района (временно оккупированная территория Луганской области) в "казачий кадетский корпус" в республике Калмыкия, рф. До конца лета оккупанты планируют вывезти всего около 500 украинских детей. Таким образом, россияне не только похищают детей с ВОТ, но и зомбируют их агрессивной пропагандой, превращая в будущих янычар", - отмечают в ЦНС.

В Центре подчеркивают, что все виновные в похищении детей понесут ответственность за свою причастность к геноциду.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты на захваченных землях Украины продолжают пропагандистскую деятельность и изымают из школьных музеев любые упоминания и экспонаты, напоминающие об Украине.

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