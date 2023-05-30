Шойгу заявил об уничтожении в Киеве ЗРК "Patriot": Игнат объяснил, правда ли это

Российская пропаганда заявила об ударах по складам с боеприпасами в разных городах Украины.

Российские пропагандисты снова фантазируют. В этот раз они снова "уничтожили" в Киеве ЗРК "Patriot". Правда, только информационно для русского общества.

Соответствующие данные распространяются средствами массовой пропаганды РФ.

Министр обороны России Шойгу заявил, что "в последние дни российские военные поразили ЗРК "Patriot" в Киеве". Пропаганда также пишет о том, что "уничтожены большие склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве".

Однако зенитный ракетный комплекс цел и невредим. Об этом свидетельствуют сбитые баллистические ракеты, которыми оккупанты атаковали Киев и область 29 мая.

"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака, враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки в Киевской области и шахедами и крылатыми ракетами типа Х-101 и Х-555. наши силы ПВО перезаряжаются, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", — сказал в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, что Россия объявила в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которого пропаганда уже "похоронила".

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