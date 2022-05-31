"Пропаганда убивает ментально": Ткаченко рассказал о европейских санкциях против российских телеканалов

"Пропаганда убивает ментально": Ткаченко рассказал о европейских санкциях против российских телеканалов

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поблагодарил ЕС за отключение трех российских пропагандистских телеканалов.

Речь идет о Rossiya24, TV center International, RTR Planeta, против которых ввели санкции в Европейском союзе.

Об этом Александр Ткаченко написал в социальных сетях.

Как отметил министр культуры, пропагандисты больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме в ЕС.

"Рупор, который усиливает ложь Путина, отключат от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС. Эти каналы присоединились к запрещенным ранее Sputnik и Russia Today. Блокировка этих трех российских каналов в ЕС является важным достижением информационно-дипломатического фронта", — подчеркнул. Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко поблагодарил вице-премьер-министра и министра культуры и национального наследия Польши Петра Глинского, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, вице-президента Европейской комиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вери Юровой.

"Российская пропаганда – убивает ментально, ей не место в цивилизованных странах. Поэтому ее запрет в ЕС – большой шаг в борьбе с врагом", — подчеркнул министр культуры.

Напомним, Европейский союз готов предоставить Украине 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

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