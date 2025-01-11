Пропаганда во всей красе: оккупанты на ВОТ раздали дошкольникам пророссийский алфавит

В Энергодаре, находящемся под российской оккупацией, местным детским садикам передали 410 экземпляров пропагандистского издания "Азбука Запорожья".

Об этом сообщают местные пропагандистские СМИ.

Эти материалы были переданы в два учреждения.

Издание, финансируемое из государственного бюджета РФ, содержит изображение таких объектов, как Днепровская гидроэлектростанция, автомобиль "Запорожец", а также оккупированную Кирилловку.

Кроме того, на страницах книги встречаются термины, продвигающие пророссийские нарративы, в частности упоминания о "Новороссии" и "Императрице Российской империи Екатерине II".

Книги для детей из ТОТ Запорожской области

Напомним, жители временно оккупированных территорий Украины не смогут больше пополнять баланс мобильной связи без паспорта гражданина РФ. Это очередной шаг российских властей к принудительной паспортизации населения.

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