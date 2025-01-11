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Пропаганда во всей красе: оккупанты на ВОТ раздали дошкольникам пророссийский алфавит

Пропаганда во всей красе: оккупанты на ВОТ раздали дошкольникам пророссийский алфавит

Книги для детей из ТОТ Запорожской области / Фото: Фото из открытых источников

Издание финансируется из государственного бюджета России.

В Энергодаре, находящемся под российской оккупацией, местным детским садикам передали 410 экземпляров пропагандистского издания "Азбука Запорожья".

Об этом сообщают местные пропагандистские СМИ.

Эти материалы были переданы в два учреждения.

Издание, финансируемое из государственного бюджета РФ, содержит изображение таких объектов, как Днепровская гидроэлектростанция, автомобиль "Запорожец", а также оккупированную Кирилловку.

Кроме того, на страницах книги встречаются термины, продвигающие пророссийские нарративы, в частности упоминания о "Новороссии" и "Императрице Российской империи Екатерине II".

Книги для детей из ТОТ Запорожской области / ©
Книги для детей из ТОТ Запорожской области

Напомним, жители временно оккупированных территорий Украины не смогут больше пополнять баланс мобильной связи без паспорта гражданина РФ. Это очередной шаг российских властей к принудительной паспортизации населения.

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