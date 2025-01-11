Пропаганда во всей красе: оккупанты на ВОТ раздали дошкольникам пророссийский алфавит

Издание финансируется из государственного бюджета России.
В Энергодаре, находящемся под российской оккупацией, местным детским садикам передали 410 экземпляров пропагандистского издания "Азбука Запорожья".
Об этом сообщают местные пропагандистские СМИ.
Эти материалы были переданы в два учреждения.
Издание, финансируемое из государственного бюджета РФ, содержит изображение таких объектов, как Днепровская гидроэлектростанция, автомобиль "Запорожец", а также оккупированную Кирилловку.
Кроме того, на страницах книги встречаются термины, продвигающие пророссийские нарративы, в частности упоминания о "Новороссии" и "Императрице Российской империи Екатерине II".
Напомним, жители временно оккупированных территорий Украины не смогут больше пополнять баланс мобильной связи без паспорта гражданина РФ. Это очередной шаг российских властей к принудительной паспортизации населения.
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