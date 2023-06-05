"Пропагандировал коммунизм и не признавал Украину": охраннику, не открывшему укрытие в Киеве, вручили еще одно подозрение

Охранника и его жену подозревают в еще одном преступлении.

Охранник, задержанный под стражей в результате трагедии 1 июня в Киеве в Деснянском районе выступает фигурантом еще одного уголовного производства. В частности, мужчина пропагандировал коммунистический режим.

Об этом сообщила представитель столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По словам спикера, кроме охранника по делу также фигурирует его жена и еще ряд человек.

"В эти минуты продолжается процесс вручения подозрений фигурантам", – сообщили она.

Отмечается, что охранник и его жена подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц).

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Еще в прошлом году, рассказала Максимец, в Деснянскую окружную прокуратуру города Киева из СБУ поступили материалы о деятельности на территории района группы лиц, которые во время вооруженной агрессии РФ против Украины пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране под лозунгами восстановления УСРС в составе СССР.

"В ходе проведения расследования было установлено, что указанные лица относят себя к Киевской ячейке «Всесоюзное объединение избирателей народов СССР» (ВОИНР СССР), поддерживают идеи присоединения Украины к России под предлогом восстановления УССР и СССР. Кроме того, указанные лица относят себя членам Украинского республиканского отделения Киевского городского комитета кредиторов СССР", — указано в сообщении.

В частности, лица использовали коммунистическую символику. Они присылали письма в адрес государственных органов, в которых излагали позицию относительно незаконности создания и провозглашения независимости Украины с использованием коммунистической символики. Переписка продолжалась в 2022-2023 годах.

«Да, в ходе досудебного расследования установлено, что координатором указанных организаций является супруга подозреваемого охранника. Последняя совместно с другими гражданами, которые позиционируют себя как представители организации ВОИНР СССР, имея задолженности по оплате коммунальных услуг, присылают претензии к коммунальным предприятиям о «навязывании» им коммунальных услуг при отсутствии их заказа, обосновывая незаконностью распада СССР и провозглашение независимости Украины», – рассказала Максимец.

Как сообщило следствие, среди фамилий подписантов в заявлениях указывалась и фамилия охранника поликлиники.

Также опрошенные свидетели говорят о пророссийских взглядах охранника, что он оправдывал агрессию России против Украины и называл это «увольнением».

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«По результатам проведенных обысков по месту жительства фигурантов дела, обнаружен и изъят значительный объем документов с символикой коммунистического режима и печати с данной символикой. Согласно выводу эксперта, вышеуказанные претензии и отпечатки печатей содержат изображение коммунистической символики», — сообщила Максимец.

Следственные действия, в том числе обыски у фигурантов, планировались на начало июня, однако трагедия 1 июня заставила ускорить эти процессы.

Трагедия в Деснянском районе

Ночью против 1 июня во время ракетной атаки армии РФ по Киеву погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Кроме того, 12 человек получили ранения.

В полиции начали уголовное производство по факту служебной халатности , повлекшей тяжкие последствия, а также оставление в опасности, повлекшее смерть. Также в Киевской городской госадминистрации прокуратура и полиция проводили обыски.

В то же время в Офисе президенты заявили, что будут разбираться с вопросом о более суровой мере пресечения охранника, чем других подозреваемых.

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