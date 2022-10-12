Пропагандист РФ призвал постоянно бомбить критическую инфраструктуру, чтобы "погрузить Украину в холод и темноту" (видео)

В одной из кремлевских передач российских пропагандист Богдан Безпалько – член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ открыто призывает постоянно бомбить критическую инфраструктуру Украины.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Вартові Еспрессо.

Так, россиянин говорит, что нужно "наносить удары постоянно, от двух до пяти недель, для того чтобы полностью вывести всю инфраструктуру — все ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, все тяговые подстанции, все линии электропередач, железнодорожные узлы".

"Вот тогда Украина опуститься в холод, темноту. Тогда не смогут подвозить ни боекомплекты, ни топливо, и тогда украинская армия превратится в толпу вооруженных людей с кусками железа. Это нужно делать постоянно. Сейчас Зеленский может воспользоваться вот этим событием только для того, чтобы дополнительно затребовать еще денег и вооружения. Поэтому нужно долбить постоянно. Я думаю, что это должно быть долго, в течение длительного периода, чтобы вся эта инфраструктура была разрушена", — заявил тот.

Массированный обстрел Украины и повреждение критической инфраструктуры

В понедельник и вторник, 10-11 октября, Россия атаковала Киев и другие крупные города Украины ракетами. В результате ударов повреждения получила критическая инфраструктура во многих крупных городах.

Так, во Львове на вечер 10 октября около 90% города было без электроснабжения.

В Киеве в результате "прилетов" также повреждены объекты критической инфраструктуры.

За две российские ракеты поразили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.

В результате повреждений в Киеве, Виннице, Львовской, Черниговской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и других областях начались плановые отключения электроэнергии.

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