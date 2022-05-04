Пропагандист Соловьев похвастался использованным тубусом от NLAW, привезенным из Мариуполя (фото)

Российский пропагандист Владимир Соловьев, побывавший накануне в окруженном Мариуполе, похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW.

Так называемый трофей Соловьев показал в своей программе, которую мы не публикуем, чтобы не распространять российскую пропаганду.

На кадрах Соловьев покрутил тубусом разными сторонами перед камерой, а затем завалил его на плечо, убеждая потребителя пропаганды в том, что это "трофейный" NLAW, но без прицела. Его якобы сбили российские оккупанты.

"Тынц-тынц, смотришь и работаешь", – сказал российский пропагандист.

Он с таким удовольствием кичился уже использованным британским противотанковым комплексом, даже не обратив внимания на то, что именно этот экземпляр уже был применен, а следовательно мог уничтожить технику российских оккупантов.

Скриншот с видео

Напомним, 3 мая Соловьев опубликовал фото с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным вблизи Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Комментируя это, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия уже пытается "продать" своим гражданам какую-нибудь победу.

Какова роль пропаганды во время войны, как действует российская пропаганда и понесут ли рупоры Кремля наказание

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