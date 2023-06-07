Пропагандист Соловьев пригрозил взорвать еще одну ГЭС в Украине: "Погибнет много людей и без ядерного удара"

Российский пропагандист Владимир Соловьев продолжает пропагандировать террор и массовые убийства украинцев. После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, они заявили, что нужно взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда и "без ядерного удара погибнет много людей".

Об этом безумный пропагандист заявил в эфире своей программы.

Безумный Соловьев после того, как российские террористы взорвали Каховскую ГЭС, повлекшие подтопление 80 населенных пунктов и устроив экоцид, решил, что нужно обсудить еще один вероятный теракт — взорвать Киевскую ГЭС, чтобы "погибло много людей".

"Боятся они уничтожения дамбы Киевской ГЭС, потому что там если что-то с ней произойдет, погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Киевская ГЭС — это страшно. Здесь никакого ядерного оружия не потребуется. Вот, если Киевская дамба, то это так", – цинично заявил кровожадный Соловьев.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев пояснил, что Киевская ГЭС надежно прикрыта от ракетных ударов и диверсантов.

Отметим, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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