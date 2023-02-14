Пропагандист Соловьев устроил истерику в прямом эфире из-за снимков сына-модели (фото)

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз устроил истерику. На этот раз из-за снимков опубликованных СМИ сына-модели.

В прямом эфире на одном пропагандистском телеканале Соловьев пытается убедить аудиторию, что его сын сейчас учится в московском университете. Название заведения он не уточнил, однако добавил, что Даниил, его сын, "глубоко благочестивый парень".

"Это ИПСОшная ложь, которую забросил киевский пропагандист", — заявил с пеной у рта Соловьев.

Не забыл упомянуть Соловьев и "укронацистов". Он говорит, что российские СМИ распространили эту информацию за их деньги. Более того, добавил, что извинений ни изданий не принимает, которые врут и "отрабатывают повестку украинского ИПСО" и "являются агентами укронацистов".

"Мой сын молодой, красивый парень с модельной внешностью... Он еще и музыкант талантлив и снимает фильмы, в том числе о православных храмах. Он глубоко благочестивый парень, а сейчас его травят, как и второго моего сына", — в истерике заявил пропагандист.

Отметим, что в сети опубликованы фотографии Даниила Соловьева, позирует на камеру со стильной прической, маникюром и макияжем.

Ранее Соловьев после решения Германии отправить Украине танки Leopard 2 в яростной истерии заявил, что "Москве следует ударить по ФРГ".

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