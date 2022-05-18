"Пропагандистская цель для внутреннего потребления": в Минобороны отреагировали на намерения России запретить обмен бойцов "Азова"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала заявление представителей Госдумы России о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов".

Маляр подчеркнула, что заявления представителей страны-агрессора по поводу исключения процесса обмена украинских военных с "Азовстали" направлены на внутреннюю пропаганду.

Об этом она сказала в эфире телемарафона 18 мая

"В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки. Поэтому действительно, в течение этой операции спасения (защитников Мариуполя – ред.) и в течение переговоров мы оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направлены на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления", — отметила она.

Также Маляр призвала воздержаться от публичных заявлений об обмене пленными в рамках эвакуации украинских защитников из "Азовстали", ведь чрезмерная публичность может иногда повредить не только данной конкретной операции спасения, но и всему процессу обмена.

"Я понимаю те волнения и переживания, которые сейчас овладели всей нашей страной, потому что это наши защитники, это наши герои, и действительно мы все делаем все возможное, чтобы их спасти. Я понимаю, что все хотят знать хотя бы какую-то информацию, но продолжается операция спасения Это первое Во-вторых, продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов Этот процесс очень чувствителен Любая информация, которую мы объявим публично, может повредить и самому процессу, и нашим защитникам.

Пользуясь случаем и эфиром, я хочу еще раз обратиться к нашим активистам, неравнодушным людям, которые наоборот пытаются проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека. Я хочу сказать, что часто это наоборот усложняет процесс переговоров. Это история, которой должны заниматься профессионалы", — подчеркнула заместитель главы МОУ.

Напомним, что Генеральная прокуратура России подала в Верховный суд запрос на внесение украинского полка "Азов" в список террористических организаций.