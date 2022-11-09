Пропагандистский план для российского общества: Подоляк объяснил заявления Шойгу о выходе из Херсона

У Украины есть свой план по освобождению временно захваченных россиянами территорий. На это не влияют заявления главы минобороны РФ Шойгу.

В РФ пропагандисты создают информационную основу для россиян. Выход на левый берег Херсона – это подготовка россиян к поражению в войне против Украины.

Об этом в интервью ТСН рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Для россиян Херсон было очень тяжело оборонять. Как они сами говорили, туда нельзя было доставлять боеприпасы, живую силу и т. п. Но за последние две недели они довозили туда мобилизованных. Они готовили город к жесткой войне. Для них важно создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. Оттуда, если не удастся удержать Херсон, а так и будет, то они будут максимально разрушать его с левого берега — они подвозят туда снаряды и мобилизованных”, — подчеркнул спикер главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время заявления Шойгу, по словам Подоляка, — это пропагандистский план. А он у них один – покинуть все временно захваченные территории Украины. Для этого они готовят информационную основу для российского общества. Выход РФ на левый берег Херсона пропагандисты будут преподносить как победу.

Напомним, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр.

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