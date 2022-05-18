Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным" итогам войны: поражению и капитуляции

Пропагандисты готовят россиян к "неожиданным" итогам войны: поражению и капитуляции

Российские пропагандисты взяли так называемую оперативную паузу для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины. Кремлевские медиа начали готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции.

Аргументом в пользу этого есть медийное затишье в пропагандистских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Там обратили внимание на то, что в последнее время на театре военных действий в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

остановка наступления врага почти по всем направлениям,

предоставление Украине тяжелого вооружения,

эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали".

Все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий. Однако, несмотря на военные поражения, российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая продолжает ждать побед.

"Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о "биолабораториях" и "радиоактивном пепле" перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к "неожиданным итогам": поражению в войне и капитуляции", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне экс-полковник советской армии и российский военный эксперт Михаил Ходоренок в эфире пропагандистской программы "60 минут" заявил, что украинская армия высоко мотивирована и с помощью предоставленного Западом вооружения готова воевать до победы.

Военный эксперт: разговоры о превращении Северодонецка во второй Мариуполь не имеют оснований

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