Пропагандисты придумали фейк о детях в Мариуполе, которые "убивали" оккупантов: Андрющенко рассказал о замыслах РФ

Российские пропагандисты пробили очередное дно в своих лживых заявлениях о войне в Украине и заявили, что когда оккупационная армия РФ заходила в Мариуполь, там уже были "подготовленные" дети, которые убивали российских солдат — "10-11-летние дети втыкали ножи прямо в печень" под бронежилеты" – выдали оккупанты. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что очередная ложь РФ может стать попыткой "легализовать" гибель украинских детей в городе.

Об этом он сказал эфир "Мы – Украина".

Андрющенко подчеркнул, что подобные фейки от кремлевских пропагандистов по отношению к мариупольским "детям-убийцам" не появляются "просто так".

Он привел две вероятные причины, которые могут объяснить замысел оккупантов.

"Первой может быть то, что было найдено захоронение большого количества детей, и есть свидетельство, что это было сделано солдатами РФ", — сказал он.

Именно для "оправдания" убийств могла быть запущена подобная история.

"До конца недели мы точно будем знать, есть ли что-нибудь подобное", - добавил он.

Что касается второй гипотезы, то здесь речь идет о российских обстрелах города, что влечет за собой значительное количество жертв.

"Вторая гипотеза – во время ударов РФ могут гибнуть дети, и для оправдания придумываются такие истории", - пояснил Петр Андрющенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОГУТ ПОГИБНУТЬ ДЕТИ! Россияне уже запустили лживую легенду для своего оправдания!

Напомним, россияне выставляют расстрелянные мариупольские трамваи в качестве трофеев на развлекательных мероприятиях (фото).

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