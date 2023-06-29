Пропагандисты РФ распространили фото Майкла Щура под видом "иностранного наемника"

Пропагандисты РФ распространили фото Романа Винтонива, известного также как Майкл Щур, назвав его иностранным наемником из Международного легиона ВСУ.

Российские пропагандисты распространили фото известного украинского телеведущего и журналиста Романа Винтонива, который служит в ВСУ под видом "иностранного наемника".

На это обратил внимание проект VoxCheck.

Один из Z-"военкоров" опубликовал в Телеграмм пост о якобы больших потерях в Иностранном легионе ВСУ.

"В последние дни российская армия усилила удары по формирующемуся из иностранных наемников Международному легиону ВСУ на территории Луганской области", – говорится в сообщении.

Отметим, что эта информация не соответствует действительности, как и большинство россказней российских пропагандистов.

Пост был проиллюстрирован фотографией Винтонива в камуфляже с канадским флагом. Фотография датирована 8 мая 2022 года. Именно тогда журналист поблагодарил в Twitter за недавний визит премьер-министра Канады Джастина Трюдо и обозначил его в сообщении.

Роман Винтонив с начала полномасштабного вторжения служит в 112-й бригаде Сил территориальной обороны ВСУ и является гражданином Украины, а не иностранным добровольцем.

Возможно, окупантов озадачил персонаж Винтонива Майкл Щур – канадский журналист украинского происхождения, вернувшийся на Родину перед парламентскими выборами 2012 года. Легенда о "канадскости" Майкла Щура была ключевым компонентом юмора в его раннем творчестве. В одном из своих интервью Винтонов рассказывал, что некоторые регионалы верили в басню о журналисте из Канады. А до 2014 года представителя в то время вполне легальной в Украине партии "Русский блок" из Севастополя, который на политическом ток-шоу принципиально отказывался переходить на украинский, заставил это сделать, заявив, что в Канаде изучил только английский и украинский, а русский не знает совсем. Сепаратист на этот пранк "повелся" и впервые стал говорить на ломаном украинском.

Ранее заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, зачем роспропаганда РФ распространяет фейки о Залужном и Буданове.

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