Пропагандисты РФ в прямых эфирах радуются убийствам украинцев: что об этом известно

Пропагандисты радуются садистским удовольствием.
Российские пропагандисты в эфирах каналов РФ "смакуют" убийства украинцев и разрушение "ДнепроГЭС".
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.
Как отмечается, в эфире российского ТВ пропагандист Мардан с садистским удовольствием смакует удары по украинцам и энергетической инфраструктуре.
“Только что добрые русские люди стали просыпаться, у них сердце зашлось в радостном трепете. Появились приятные нашему сердцу сообщения о ракетных атаках, многочисленных взрывах в Харькове, Кривом Роге”, — процитировал журналист слова российских пропагандистов.
Он также добавил, что потом россияне "искренне не понимают, почему украинцы им не сочувствуют и не выражают соболезнования".
Напомним, что РФ запустила в Сети очередной циничный фейк против Украины.
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