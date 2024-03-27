Пропагандисты РФ в прямых эфирах радуются убийствам украинцев: что об этом известно

Российские пропагандисты в эфирах каналов РФ "смакуют" убийства украинцев и разрушение "ДнепроГЭС".

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист и блогер Денис Казанский.

Как отмечается, в эфире российского ТВ пропагандист Мардан с садистским удовольствием смакует удары по украинцам и энергетической инфраструктуре.

“Только что добрые русские люди стали просыпаться, у них сердце зашлось в радостном трепете. Появились приятные нашему сердцу сообщения о ракетных атаках, многочисленных взрывах в Харькове, Кривом Роге”, — процитировал журналист слова российских пропагандистов.

Он также добавил, что потом россияне "искренне не понимают, почему украинцы им не сочувствуют и не выражают соболезнования".

Напомним, что РФ запустила в Сети очередной циничный фейк против Украины.

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