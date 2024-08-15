Пропагандисты РФ "засветили" аэродром, пилотов и авиацию, атакующих Украину (фото)

Пропагандисты показали аэродром, где базируется авиация, задействованная в наступлении на Покровск.

Российские пропагандисты "засветили" пилотов, военные самолеты, обстреливавшие украинцев в Авдеевке. Показали также аэродром, где базируется вражеская авиация, задействованная в наступлении на Покровск.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Медийщики, осуществляющие информационное сопровождение агрессии, 26 февраля качественно отсняли (с бортовыми и регистрационными номерами) самолеты Су-25 и вертолет Ка-52. Как раз для того, чтобы украинским специалистам было удобно установить их принадлежность", – говорится в сообщении журналиста.

Он отметил, что самолет Су-25 с бортовым номером 51 "красный" и регистрационным RF-93050 имеет определенную историю. Ранее бортовым номером авиасудна был 21, и он принадлежал к 6-й авиагруппе – бывшей 6972 авиабазе, которая расположена в Крымске.

Вероятно, к этой же 6-й группе относится и другой Су-25 с бортовым номером 19.

Вертолет Ка-52 с бортовым номером 17 "синий" и регистрационным RF-13834, с высокой вероятностью, находится на вооружении 55-го вертолетного полка в Кореневске.

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"Российские журналисты не впервые засвечивают военную технику, что упрощает украинским военным задачу превращения ее в металлолом", — добавил Цаплиенко.

Российская военная авиация/Фото: российские средства массовой пропаганды

Российская военная авиация/Фото: российские средства массовой пропаганды

Российская военная авиация/Фото: российские средства массовой пропаганды

Напомним, накануне дальнобойные дроны Сил обороны Украины совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Досталось аэродромам "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

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