Пропагандисты РФ заявили, что самарский и башкирский СОБР в Балаклее попали в окружение

В Генштабе ВСУ сообщения о боях за Балаклею пока официально не комментировали.

6 сентября российские так называемые "военные блоггеры" сообщили о наступлении ВСУ на оккупированную в марте Балаклею в Харьковской области. Пропагандисты заверили, что в городе "никакой паники нет". Однако уже на следующий день они признались, что украинские военные взяли в окружение самарский и башкирский отряды СОБР.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.

Сначала вчера вечером пропагандисты писали, что под Балаклией в оцепление попал самарский СОБР (Специальный отряд быстрого реагирования, входящий в Росгварию – Ред.) и дела у него "так себе". Потом — что самарский СОБР перестал выходить на связь.

Несколько позже в пабликах пропагандистов появился пост: "СОБР Башкирии тоже. Они будут биться до последнего. Они простились". Однако позже пост был удалён.

Как добавляет "Медиазона", сегодня российские телеграмм-каналы начали активно критиковать военное командование РФ из-за "трудной ситуации", в которой оказались оккупанты в Харьковской области.

Исследователь Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов объяснил, как оккупанты из СОБРа, принадлежащего к структуре российского МВД, могли оказаться на линии фронта.

"Мы предполагаем, что бойцы СОБР либо использовались для затыкания фронта, либо для оккупационной службы, ну и внезапно оказались на линии фронта и вынуждены были принять бой", — говорит Михайлов.

Отметим, что Генштаб ВСУ и Минобороны призывают не распространять информацию о военных операциях и данных о передвижении украинских войск до официальных заявлений. В Генштабе ВСУ сообщения о боях за Балаклею пока официально не комментировали.

Напомним, что под Харьковом ВСУ взяли в плен группу оккупантов и подполковника российской армии (видео).

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