Пропагандисты сильно нервничают, дискуссии про статус уже неоднозначны – Гуменюк про освобождение Крыма

Во временно оккупированном Крыму, в северной части Джанкойского района, россияне строят два позиционных района. Так враг готовится к возможному контрнаступлению украинских военных на остров. Однако уже даже сами пропагандисты сомневаются в статусе Крыма.

Об этом в эфире телеканала "Freeдом" рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если вообще отслеживать риторику пропагандистов, то они очень серьезно занервничали по поводу того, что дискуссии в отношении статуса Крыма стали даже не очень однозначными в самой России, потому что осознание того, что продвижение Сил обороны Украины продолжается, и что сейчас необходимо для того, чтобы хоть как-то закрепиться группировке войск оккупантов на левом берегу, необходимо строить уже эшелоны обороны и в районе подхода к Крыму, это их серьезно встревожило, и, в принципе, та риторика, которую вела Украина все эти годы, что Крым – это Украина, начинает доходить до их сознания. И то, что они сейчас пытаются там строить рубеж обороны, в принципе объясняется только военно-географически – потому что это удобный этап. А понимание, что им придется отстраивать свои эшелоны обороны еще глубже, у них уже есть", – пояснила Гуменюк.

Освобождение Крыма

Военный эксперт Игорь Козий считает, что возвращение Крыма Украиной станет следующей стадией в войне. Преградой для нас сейчас там Черноморский флот.

Оккупанты у границы с Крымом построили новые траншейные системы для обороны от контрнаступления ВСУ.

По данным разведки Великобритании, подразделения оккупантов построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Некоторые из этих оборонительных рубежей расположены в 60 км от линии фронта. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ. Кроме того, британские разведки считают, что РФ опрокинет часть войск с юга именно в район Бахмута.

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