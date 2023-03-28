Пропагандисты в истерике предложили "стереть с лица земли Британию" из-за помощи Украине (видео)

Они заявили, что Великобритания – "главный подстрекатель в Европе".

У российских пропагандистов не утихает паника из-за информации о поставках Украине британских снарядов с обедненным ураном для танков.

Так, в эфире программы одной из главных пропагандисток Кремля Ольги Скабеевой прозвучало предложение "стереть с лица земли Британию".

"Первое, что надо сделать – снести Британию, просто стереть ее с лица земли. По сути, тогда все закончится, поскольку главный гаденыш – это Британия. Главный подстрекатель в Европе – это Британия. Нанеся критическое поражение Британии, вся война закончится... К этому все придет, рано или поздно, видимо, этим все закончится", — заявил пропагандист РФ, которого радостно поддержали другие "эксперты".

Напомним, Великобритания анонсировала поставки в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана. Обеденный уран используют в большинстве своем для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что Россия передаст Беларуси ядерные боеприпасы.

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