Пропагандисты врут россиянам об успехе ВСУ на Херсонщине: в ISW рассказали о новых нарративах РФ

Контрнаступление ВСУ может занять месяцы и не является быстрым процессом.

Время начала контрнаступления ВСУ соответствует деградации российского наступательного потенциала на западе Херсонской области.

Об этом сообщается в Институте изучения войны (ISW).

Специалисты подчеркнули, что оснований подозревать, что украинское командование выбрало неуместное время для контрнаступления, нет. Пропагандистские СМИ во главе с Минобороны РФ, а также российские блогеры начали информационную кампанию, цель которой убедить, что контрнаступление ВСУ якобы было начато "слишком поздно".

Эксперты советуют не поддаваться на российские, манипуляции и фейки, которые бессмысленно врут, что украинское контрнаступление в Херсонской области якобы провальное.

"Минобороны России начало проводить информационную операцию по представлению контрнаступления Украины как "решительно провалившегося" практически сразу после того, как он был объявлен", — говорится в отчете.

Аналитики указывают, что украинские силы используют это время для разгрома уязвимых участков противника вдоль линии фронта, предотвращая разрушение городов и сел.

"Украинские официальные лица давно признали, что у них нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-нибудь еще. Вместо этого они в течение нескольких месяцев создавали условия, атакуя и нарушая российские наземные пути снабжения, командные пункты управления и т.д.", — объясняют аналитики.

Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению оккупантов.

Читайте также: